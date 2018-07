Stiri pe aceeasi tema

- Pentru al cincilea an consecutiv, cel putin 1.500 de migranti au murit in Marea Mediterana, ruta unde s-au inregistrat cele mai multe decese fiind cea dintre Libia si Italia, cu 19 morti, a transmis vineri Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), potrivit Reuters. Spania, care…

- Ministrul Culturii din Spania, Maxim Huerta, si-a dat miercuri demisia in urma informatiilor din presa conform carora ar fi evitat plata unor taxe pe vremea cand lucra ca jurnalist la o televiziune acum zece ani, scrie Reuters.

- Socialistul Pedro Sanchez este noul prim-ministru al Spaniei dupa ce fostul premier Mariano Rajoy a fost demis printr-o motiune de cenzura in Parlament, declansata de scandalul de coruptie in care au fost implicati membri importanti ai partidului sau, scrie Reuters conform News.ro . Sanchez devine astfel…

- Partidul Socialist Muncitoresc din Spania (PSOE), prima formatiune de opozitie spaniola, a depus vineri o motiune de cenzura impotriva guvernului condus de premierul Mariano Rajoy, la o zi dupa condamnarea Partidului Popular (PP, de dreapta, la putere) intr-un spectaculos dosar de coruptie, informeaza…

- Selectionata Germaniei, campioana mondiala en titre, este cotata cu cele mai mari sanse la Cupa Mondiala de fotbal 2018 din Rusia (14 iunie-15 iulie), conform analizei economistilor de la banca elvetiana UBS, urmata de Brazilia si Spania, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Analistii de la UBS dau…

- Cheltuielile turistilor straini in Spania au ajuns la nivelul record de 14,73 miliarde de euro (17,66 miliarde de dolari) in primul trimestru din 2018, in crestere cu 7,7% fata de perioada similara din 2017,...

- Parlamentul regional catalan a votat vineri o lege care permite alegerea presedintelui regional in absenta, o masura menita sa faciliteze desemnarea in aceasta functie a fostului lider Carles Pugdemont, aflat in exil autoimpus, informeaza Reuters. Parlamentul regional, in care partidele separatiste…