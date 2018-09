Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din statul american Massachusetts au raportat joi o serie de incendii și explozii in mai multe orașe situate la nord de Boston și au evacuat mai multe cartiere din cauza mirosului pronunțat de gaz din zona, relateaza Reuters.

- Autoritatile din Gorj au activat, sambata, Planul Rosu de Interventie dupa ce un autoturism si un microbuz de transport persoane s-au ciocnit pe DN 67, in localitatea Ciuperceni. Noua persoane au fost ranite, mai multe echipaje de interventie fiind la fata locului.

- Imagini accident cumplit in urma cu putin timp: DOI MORTI si PATRU RANITI. Autoritatile au activat PLANUL ROSU de interventie FOTO Un accident rutier grav, in care au fost implicate doua autoturisme, a avut loc, duminica, in județul Ialomița, pe DN 2 (E85), la iesirea din Urziceni. UPDATE: Centrul INFOTRAFIC…

- Bilantul incendiilor de vegetatie de la periferia orasului Atena se ridica la cel putin 74 de morti si 556 de raniti, anunta autoritatile locale, citate de site-ul cotidianului La Repubblica, potrivit Mediafax.Mii de oameni au fost nevoiti sa isi paraseasca locuintele din cauza incendiilor,…

- Cel putin 60 de morti si peste 170 de raniti. Este bilantul crunt al incendiilor de vegetatie din apropiere de Atena. Autoritatile au declarat stare de urgenta si cer ajutorul Uniunii Europene. Mii de oameni, inclusiv multi turisti au fost evacuati peste noapte.

- Cel putin 19 persoane, inclusiv membri ai echipelor de interventie, au murit, iar alte zeci au fost ranite in urma exploziilor produse la un depozit de artificii din orasul mexican Tultepec, informeaza presa locala. Alejandro Ozuna Rivero, un oficial guvernamental federal, a declarat ca au avut loc…

- Cel putin 24 de oameni au murit si alti 49 au fost raniti intr-o serie de explozii survenite joi la antrepozite de artificii in orasul Tultepec din nordul Mexicului, aproape jumatate dintre victime fiind membri...