Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii fac, in aceasta dimineața, 25 de percheziții in județul Bistrița-Nasaud, intr-un dosar in care este cercetata activitatea unui grup infracțional organizat implicat in taierea ilegala de copaci și infracțiuni de fals. ”In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Ordine Publica din cadrul…

- In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Ordine Publica din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Nasaud – Biroul pentru Combaterea Delictelor Silvice, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud, efectueaza 25 de percheziții, in județul Bistrița-Nasaud,…

- Anchetatorii fac, miercuri dimineața, 25 de percheziții in județul Bistrița-Nasaud, intr-un dosar in care este cercetata activitatea unui grup infracțional organizat implicat in taierea ilegala de copaci și infracțiuni de fals.

- Polițiștii și procurorii au deschis, vineri, un dosar penal pentru ucidere din culpa, dupa ce doua femei, de 76 și 55 de ani, ambele din orașul Rovinari, internate in secția ATI a Spitalului Targu-Carbunești, au murit. Anchetatorii iau in calcul și varianta potrivit careia instalația de oxigen nu ar…

- Nr. 387 din 19 octombrie 2021 BULETIN DE PRESA Cercetari efectuate de politistii de la Combaterea Delicetelor Silvice si procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Bistrita intr un dosar penal intocmit pentru taiere fara drept de arbori La data de 18 octombrie a.c., politistii Serviciului de Ordine…

- Nr. 374 din 8 octombrie 2021 BULETIN DE PRESA Actiuni pentru protejarea fondului forestier, desfasurate de politistii de la Combaterea Delictelor Silvice, specialisti din cadrul Garzii Forestiere si silvicultori Ieri, 7 octombrie, politistii Serviciului de Ordine Publica ndash; Biroul pentru Combaterea…

- Polițiștii de la Serviciul de Ordine Publica – Biroul pentru Combaterea Delictelor Silvice din cadrul IPJ Bistrița-Nasaud au acționat in vederea prevenirii și combaterii activitaților ilegale din domeniul exploatarii, circulației, depozitarii, prelucrarii și comercializarii materialului lemnos. Au fost…

- Nunta a avut loc in in localitatea Tarsolt. Mirii au avut 1700 de invitați, in condițiile in care localitatea are o populație totala de 3000 de locuitori. La nunta au cantat Andra și citeva vedete din muzica populara. Politistii si procurorii din Satu Mare au deschis dosar de cercetare penal pentru…