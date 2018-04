Stiri pe aceeasi tema

- S-au scurs momente de groaza intr-un centru comercial din orașul Kemerevo din Rusia, care a fost cuprins de un incendiu devastator. De la o ora la altul bilanțul a crescut extrem de mult și, potrivit celor mai noi informații, sunt cel puțin 37 de morți, 43 de raniți. Din nefericire, alți 69 de oameni,…

- Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai apreciate cantarețe de muzica populara. Este o persoana deschisa, cu suflet bun, a aratat-o in atatea momente, și are și o silueta de invidiat, in ciuda varstei. Acum, se ”plange” ca are cu doua kg in plus. Cantareața de muzica populara a explicat cu le va…

- Un șoricel nevinovat se plimba printre produsele unui hipermarket din Arad! Nu știa ca o sa ajunga o ”vedeta” cat de curand! Un client a dat de el, dar nu s-a speriat! A scos telefonul și a filmat rozatoarea in timp ce cauta, disperata, alimentul preferat. Ca doar e intr-un hipermarket! Persoana care…

- Inca doua femei au murit din cauza gripei iar medicii au confirmat vineri existența virusului. Este vorba despre doua femei de peste 70 de ani, una din județul Mureș și una din județul Arad. Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 90. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile…

- Jandermeria Romana anunta o campanie inedita sub titlul “Aducem primavara cu forta!”. Astfel, jandarmii vor deszapezi, pe 1 Martie, doua spitale de copii din Bucuresti. “De fiecare data, folosim forța pentru ca suntem nevoiți, nu pentru ca ne dorim neaparat. O folosim pentru a proteja sau a ajuta. Așa…

- Un numar de 12 copii din satul Veseud au fost transportati, miercuri dimineata, la scoala cu trei autospeciale ale Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, deoarece microbuzul scolar nu a putut ajunge la destinatie din cauza zapezii. "Cu ajutorul pompierilor, 12 copii au ajuns…

- Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției in județul Constanța a cerut ajutorul Jandarmeriei pentru deszapezirea Bazei Aeromedicale SMURD Constanta. Astfel, pentru descpngestionarea zonei au fost trimiși 22 de jandarmi, printre care și o femeie, din cadrul Inspectoratului Județean de…

- Un incendiu violent a cuprins luni dupa amiaza o casa din localitatea Vasluiana Paltinis, comuna Bacesti. Doi copii, unul de trei ani si altul de un an si opt luni, au fost descoperiti in casa cu arsuri foarte grave. Medicul coordonator SMURD a decis preluarea cu elicopterul doar a bebelusului de un…