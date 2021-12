Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a scos la concurs pentru incadrare din sursa externa cateva posturi pentru personal contractual. Poliția are disponibile trei posturi de ingrijitor, doua de muncitor calificat și patru de referent.Criteriile nu sunt prea restrictive, astfel ca este de ...

- Unitatea Militara nr. 02145 Constanta din Ministerul Apararii Nationale Centrul de Scafandri organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei vacante de personal civil contractual, de cercetator stiintific, grad III 2 posturi , in Laboratorul de cercetare patrundere sub apa.Conditiile specifice…

- Am dat startul la inscrierea pentru concurs a ???????????????? ???????????????????????????? de subofițeri prin incadrare directa/rechemare in activitate in cadrul Serviciului de Pregatire pentru Intervenție și Reziliența Comunitaților. Inscrie-te sau adauga in comentarii pe cineva care viseaza sa urmeze…

- 8.161 de candidati s-au inscris la concurs, pentru cele 412 posturi de ajutor sef de post, prin incadrare directa, din sursa externa. Cei mai multi candidati s-au inscris in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Ilfov, respectiv 378 de persoane, pe 15 posturi scoase la concurs, a transmis, marti,…

- Inspectoratul Județean de Poliție Buzau scoate la concurs 18 posturi de agenți și ofițeri de poliție prin incadrare directa. Concret este vorba despre 9 posturi de ofițeri de poliție și 9 posturi de agenți de poliție. Inscrierile au inceput deja pe 23 octombrie. Cei care vor sa se inscrie o pot face…

- Intrarea in sistem a functionarilor publici se va face prin concurs national organizat de Agentia Nationala a Functionarilor Publici (ANFP) printr-un proiect cofinantat din Fondul Social European, care a fost lansat joi. "In acest moment, ca sa devii functionar public, gasesti un post liber in…

- Angajari in poliție 2021: IPJ Alba scoate NOUA posturi de ajutor șef de post la CONCURS. Localitațile puse la dispoziție Angajari IPJ Alba: NOUA posturi de ajutor șef de post, scoase la CONCURS. Localitațile puse la dispoziție IPJ Alba anunța ca noua posturi de ajutor șef de post au fost scoase la concurs,…

- Pentru a-și optimiza șansele de a caștiga curse și concursuri de frumusețe pentru camile, foarte populare in Golf, unii nu ezita sa cumpere animale cu caracteristici perfecte: „regine ale frumuseții” clonate de o echipa de oameni de știința din Dubai. Cheltuind sume mari de bani, clienții bogați iși…