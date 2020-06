VIDEO: Zeci de câini adoptați la Târgul organizat în Padocul din Golești Iubitorii de animale din Focșani au adoptat 33 de caini comunitari la Targul de adopție organizat la sfarșitul saptamanii, la Adapostul din Golești. Evenimentul a fost organizat de Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, prin Serviciul de Gestionare a cainilor fara stapan, in zilele de 27 și 28 iunie. „33 de caini au fost adoptați […] Articolul VIDEO: Zeci de caini adoptați la Targul organizat in Padocul din Golești apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

