Video| Zece persoane au fost rănite după ce o scară din lemn s-a prăbuşit la un teatru din Roma Zece persoane au fost ranite joi dupa ce o scara exterioara din lemn s-a prabusit la un teatru din Roma, relateaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Video| Zece persoane au fost ranite dupa ce o scara din lemn s-a prabusit la un… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Video| Zeceau fostdupa ce odin lemn s-ala un…

Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ranite, vineri seara, in urma unui accident rutier produs in Targu Neamt, dupa o depasire neregulamentara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Șase persoane au fost ranite, marți seara, intr-un accident in Iași, in zona Moara de Foc, dupa ce doua mașini s-au ciocnit. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Autoritatile cauta o aeronava de mici dimensiuni care s-ar fi prabusit in localitatea Letca Noua din judetul Giurgiu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Un barbat in varsta de 24 de ani a murit si alte sase persoane au fost ranite, joi dimineata, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un stalp, la iesirea din municipiul Constanta spre Ovidiu, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Un elicopter al armatei pakistaneze transportand sase persoane, printre care un ofiter cu rang inalt, a disparut luni in cursul operatiunilor de salvare in fata inundatiilor devastatoare care au afectat sud-vestul tarii, a anuntat armata, transmite AFP preluat de agerpres. Fii la curent cu cele…

- Patruzeci si doua de persoane au fost ranite de la inceputul lunii iulie de macacii vagabonzi din orasul Yamaguchi, situat in vestul Japoniei, atacurile neobisnuit de ample obligand autoritatile locale sa foloseasca arme hipodermice pentru a-i calma, informeaza AFP luni. Fii la curent cu cele…

- Șapte persoane au fost ranite, duminica, dupa ce au cazut de pe terasa unei unitați de cazare din Secaria, pe Valea Doftanei. Terasa s-a rupt cand mai multe persoane se fotografiau pe terasa. Polițiștii prahoveni au deschis dosar penal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de duminica spre luni la o garsoniera din orasul Bicaz, iar zeci de persoane au fost evacuate. Nu au existat persoane ranite, iar pompierii nemteni au stabilit ca focul a fost provocat de o lumanare lasata nesupravegheata, potrivit news.ro. Fii la curent cu…