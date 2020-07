Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de persoane au ieșit pe strazile orașului Khabarovsk, situat in Extremul Orient al Rusiei, intr-o manifestare rara de sfidare fața de Kremlin. Oamenii au protestat impotriva arestarii guvernatorului regional Serghei Furgal, relateaza Agenția France Presse. SergheiFurgal a fost arestat prevenitiv…

- Cel putin 10.000 de manifestanti au iesit sambata in strada in orasul Habarovsk pentru sustinerea guvernatorului provinciei cu acelasi nume din extremul orient al Rusiei, arestat saptamana trecuta ca suspect de crima, relateaza Reuters. Serghei Furgal, membru al Partidului Liberal Democrat, a castigat…

- Mii de ruși au protestat sambata pe strazile orașului Habarovsk, al doilea ca marime din Orientul indepartat rusesc, dupa ce guvernatorul lor a fost arestat joi, sub suspiciunea de crima organizata si tentativa de omor, și dus la Moscova, intr-o detenție criticata ca mișcare motivata politic de guvernul…

- Mii de persoane au marsaluit sambata in orasul Habarovsk din Extremul Orient rus, in sprijinul guvernatorului sau regional, in detentie preventiva dupa ce a fost acuzat de organizarea uciderii mai multor antreprenori in urma cu 15 ani, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Serghei Furgal, membru…

- Putin trebuie sa aiba succes cu manevra pentru a umili si mai mult democrația rusa, scrie ziarul brazilian Folha Online, citat de Rador.Unul dintre cei mai influenți barbați ai apusului țarismului, primul-ministru Piotr Stolipin (1862-1911) a fost un sustinator înflacarat al îmbinarii…

- Librariile din Rusia au inceput deja sa vanda copii ale noii Constituții a țarii, deși populația va vota abia pe 1 iulie modificarile constituționale care i-ar permite lui Vladimir Putin sa obțina inca doua mandate in perioada 2024-2036, potrivit Moscow Times.Potrivit sursei citate, sondajele publice…

- Oamenii de stiinta din Rusia se pregatesc sa inceapa in doua saptamani studiile clinice pentru un vaccin care sa combata noul coronavirus, a anuntat ministrul rus al Sanatatii, potrivit agentiei de stiri Tass. Rusia este una dintre tarile cu cele mai multe cazuri de coronavirus din lume, fiind…