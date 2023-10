Stiri pe aceeasi tema

- Un caz mai puțin obișnuit a avut loc inainte de decolarea unui avion. Un zbor a fost anulat dupa ce un roi de țanțari a invadat avionul. Din imaginile postate pe rețelele sociale, se poate observa personalul de insoțitori care incearca sa omoare țanțarii cu insecticide.

- Operațiunile de zbor pe Aeroportul din Hamburg au fost oprite astazi, dupa ce autoritațile au primit o amenințare serioasa cu un atac asupra unui avion care efectua zborul Teheran-Hamburg. Potrivit informațiilor furnizate de publicația Bild, autoritațile se confrunta cu un moment de criza, pe masura…

- In Franța, ploșnițele au inceput sa dea batai de cap populației, care se plange ca numarul lor a crescut foarte mult și ca autoritațile nu fac mare lucru pentru eradicarea insectelor. Sunt in autobuze, aeroporturi, cinematografe și in peste o zecime dintre gospodariile franceze. Cauzele sunt multe:…

- O femeie in varsta de 38 de ani din Constanta a fost gasita moarta in propria casa in noaptea de sambata spre duminica, 3 septembrie, dupa ce a pornit senzorul de la teava de gaze din cauza mirosului, iar vecinii au dat alarma. Un vecin a sunat la compania de gaze dupa ce a fost […] The post Tanara…

- Romanii care se intoarc la munca in strainatate așteapta la ieșirea din țara peste doua ore. In Vama Nadlac II sunt formate coloane de autovehicule pe sensul de iesire din Romania. Autoritatile folosesc punctul de frontiera la o capacitate extinsa, fiind utilizate si artere de intrare in tara pentru…

- Autoturismele așteapta miercuri dimineata cel puțin trei ore sa treaca in Bulgaria, prin Vama Giurgiu. Traficul este blocat in punctul de trecere al frontierei din cauza unui accident pe partea bulgara a frontierei. Oamenii se plang pe rețelele de socializare ca așteapta de peste 4 ore sa treaca frontiera…

- Papa Francisc a afirmat duminica, in aeronava care l-a transportat din Portugalia inapoi la Vatican, ca Biserica Catolica este deschisa tuturor, inclusiv membrilor comunitatii gay, pe care are datoria de a-i insoti pe calea personala a spiritualitatii, dar in cadrul propriilor reguli, informeaza Reuters,…

- Sute de protestatari au luat cu asalt ambasada Suediei din centrul Bagdadului la primele ore ale dimineții de joi, escaladand zidurile acesteia și dandu-i foc, in semn de protest fața de arderea unei copii a Coranului.