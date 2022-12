Stiri pe aceeasi tema

- Politistii brasoveni au identificat, in cadrul unei actiuni organizate in noaptea de miercuri spre joi, noua soferi care faceau drifturi in zapada, in statiunea Poiana Brasov. Acestia au fost amendati, iar permisele de conducere le-au fost suspendate pentru 30 de zile. Actiunea desfasurata in noaptea…

- Se anunța o greva majora de Craciun pe aeroporturile din Marea Britanie. Angajații de la frontiera cer o marire salariala de 10% și o mai mare siguranța a locului de munca, fara riscul disponibilizarilor. Mișcarile de protest vor avea loc intre 23 și 26 decembrie și din 28 pana pe 31 decembrie. Vizate…

- Meteorologii au emis, vineri dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa si vizibilitate redusa, valabile in orele urmatoare pe raza a cinci judete din zona Dobrogei si a Munteniei. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie, pana la ora 10:00, in zona continentala a judetelor…

- Daca pana acum vremea a tinut cu noi si am avut zile si temperaturi de primavara, de astazi va fi nevoie sa ne schimbam si hainele cu unele mai groase. Din 7 noiembrie, vremea incepe sa se raceasca, iar spre sfarșitul lunii, lapovița poate anunța inceputul iernii. Meteorologii Accuweather au facut estimari…

- Magazinele Zara vor intra pe piata hainelor second-hand, marca spaniola anuntand vineri ca va incepe sa ofere servicii de reparatii, revanzare si donare a hainelor in Marea Britanie, transmite Bloomberg. Din 3 noiembrie, cumparatorii vor putea sa isi repare articolele de imbracaminte Zara achizitionate…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o serie de avertizari nowcasting Cod galben de ceata, valabile in localitati din noua judete, in orele urmatoare. Potrivit meteorologilor, pana la ora 9:00, ceata va persista, iar vizibilitatea va fi scazuta sub 200 de metri, izolat sub 50…

- Procesul unei asistente medicale din Marea Britanie, suspectata de uciderea a sapte nou-nascuti si de tentativa de ucidere a altor zece intr-un spital din Anglia, a inceput luni, relateaza relateaza AFP, citata de și Agerpres. Lucy Letby, in varsta de 32 de ani, care a lucrat in sectia de neonatologie…

- Șefilor de stat straini li s-a cerut sa soseasca in Marea Britanie cu zboruri comerciale. Vor fi transportați in grup, cu autocarul, la catedrala Westminster. Acesta este protocolul pentru demnitarii straini, potrivit documentelor obținute de Politico. Liderilor mondiali li s-a spus si ca nu isi pot…