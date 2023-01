VIDEO. Zahăr livrat cu drona pentru cafeaua soldaților ucraineni din tranșee „O drona ucraineana le duce o cana cu zahar soldaților in tranșee”, scrie portalul Nexta pe Twitter, alaturi de un un video in care se vede cum drona „lanseaza” un recipient alb cu capac verde, in care se afla zahar pentru cafea, exact deasupra unui tranșeu in care se adapostesc soldații ucraineni. Dupa finalizarea cu […] The post VIDEO. Zahar livrat cu drona pentru cafeaua soldaților ucraineni din tranșee appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

