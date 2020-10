Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Zacornea, seful Biroului Permise Iasi, a fost gasit baut la volan, cu o alcoolemie de 0,11 mg/l alcool pur in aerul expirat. Polițiștii l-au oprit pe barbat și l-au testat cu aparatul etilotest, dupa ce au fost sesizați ca acesta ar fi consumat bauturi alcoolice la o terasa și apoi a plecat cu…

- Șeful Biroului Permise Iași, Vasile Zacornea, a fost prins, duminica, la volan dupa ce a consumat alcool. Poliția Iași a anunțat ca duminica seara polițiștii rutieri au depistat un barbat care conducea o mașina avand valoarea de 0,11 mg/l alcool pur in aerul expirat (la testarea cu aparatul alcooltest).…

- Vasile Zacornea, seful Serviciului de Inmatriculari si Permise Auto Iasi, a fost retinut de politistii de la Rutiera dupa ce acesta a fost prins baut la volan, din testul fiolei rezultand o alcoolemie de 0.11.

- Un instructor auto care l-a observat la o terasa din Dacia pe Vasile Zacornea, seful Serviciului de Inmatriculari si Permise Auto Iasi, și a sunat la 112 cerand ca o patrula de politie sa il opreasca in trafic si sa il testeze cu alcooltestul. Comisarul a fost oprit, intr-un final, a suflat in fiola,…

- Polițiștii clujeni au depistat, sambata dimineața, un barbat care s-a urcat la volanul unui autoturism deși nu deținea un permis de conducere și se afla sub influenaa bauturilor alcoolice.”La data de 1 august a.c., in jurul orei 05.00, politistii din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Huedin au depistat…

- Dezvaluire-dinamita despre șeful din Poliție care a fost prins baut la volan și care a fugit apoi cu mașina, dupa ce i-a fost luat permisul.Surse bine informate ne-au dezvaluit ca respectivul comisar-șef a mai fost implicat intr-un scandal-monstru. In urma anchetei declanșate dupa o crima…

- Șeful serviciului de Poliție Metrou, comisarul-șef Marian Nica (49 de ani), a fost prins beat la volan, motiv pentru care i s-a suspendat dreptul de conducere, iar permisul i-a fost luat. Asta nu l-a oprit pe fostul șef al IPJ Ilfov sa se urce din nou la volan, sfidandu-i pe polițiștii care tocmai il…

- In aceasta dimineața un barbat de 72 de ani a fost accidentat de o mașina in timp se conducea un moped in localitatea Sadova. Șoferul mașinii a fugit de la locul accidentului. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții IPJ Dolj, la fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Serviciului…