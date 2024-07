Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat miercuri seara un atac masiv impotriva Ucrainei, in timpul caruia trei drone Shahed au trecut granita in Romania, tara membra a NATO pe al carei teritoriu au mai cazut drone rusesti, au anuntat joi fortele aeriene ucrainene, potrivit Reuters. Fortele ruse au lansat in total de 38 de drone…

- Poliția Capitalei din Sectorul 6 se confrunta cu o criza legata de dispozitivele destinate monitorizarii agresorilor in cazurile de violența domestica. Lipsa echipamentului pune in pericol siguranța victimelor care au ordine de protecție provizorii emise in zona.

- In sfarsit e vara si cald, iar astazi s-a lansat melodia “YELE”, o piesa atat de superba sub semnatura noastra Aura B. si Ralflo, care va fi auzita in toate cluburile de pe litoral, va rasuna la radio la fel ca si piesa “Pas cu Pas” care, pentru ei, a fost piesa de debut in formula aceasta. ”Piesa “Yele”…

- Radu Ștefan Banica și Juno lanseaza single-ul ,,Samsara”, alaturi de un videoclip cinematografic, ce depașește cu mult barierele convenționalului.Un preot se afla la propriul capatai și oficiaza slujba, in timp ce un nou-nascut este botezat, iar Juno, impușcat in cap, sta la o masa, alaturi de doua…

- Saptamana prevenirii criminalitații continua cu o noua tema, prevenirea violenței domestice. Ieri a fost ziua dedicata violenței domestice. Pentru a marca aceasta zi, polițiștii de prevenire impreuna cu cei de ordine publica au organizat o activitate la o societate comerciala din municipiul Baia Mare.…

- E nevoie de mai mult pentru a stopa fenomenul violenței, mai ales cel al violenței domestice, afirma ministrul Justiției, Alina Gorghiu. E necesara o cooperare consolidata intre autoritați și societatea civila pentru ca așa apar rezultatele palpabile in c

- Primarul comunei Berchișești, Violeta Țaran, a transmis un mesaj astazi de Ziua Internaționala de Familiei aratand ca obiectivul principal al acestei zile este de a accentua importanta familiei si de a promova valorile acesteia – egalitatea, dragostea, respectul, impartirea echitabila a responsabilitatilor…

- Delia și Antonia prezinta fanilor videoclipul oficial de la “eRai”, prima piesa care marcheaza colaborarea mult așteptata a celor doua artiste. “eRai” a fost compusa de Delia și Alex Cotoi, versuri Delia, producție Alex Cotoi. Videoclipul a fost regizat de Bogdan Daragiu și Delia, DoP Bogdan Daragiu,…