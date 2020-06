Stiri pe aceeasi tema

- Suparata pe Viorel de cateva zile bune, Veronica a simțit nevoia de alinare. Și cine altcineva i-ar fi putut-o oferi decat buna sa prietena Sonia Trifan? Simțindu-se in sfarșit ocrotita, Vulpița a izbucnit in lacrimi la auzul unei propuneri ce-i va schima viața!

- Au fost momente emoționante in ediția de astazi e emisiunii Acces Direct. Veronica a hotorat sa-l paraseasca pe Viorel și sa se intoarca inapoi in satul natal, insa inainte de plecare a ținut sa-i ofere o ultima imbrațișare, Doinei, reportul emisiunii care i-a devenit și prietena.

- Viorel a ajuns la capatul rabdarii! Dupa ce a vazut imaginile misterioase cu Veronica și Rafaelo in timp ce se indreptau catre studio, barbatul din Blagești este foc și para pe soția lui. Motivul? Vulpița s-a lasat masata de artist, fara sa țina cont de partenerul sau de viața!

- Veronica și Viorel au fost protagoniștii unui taraboi crunt in acest weekend. Cei doi soți și-au aruncat cuvinte dure și s-au amenințat reciproc ca vor pleca din casa! Enervat la culme de geloziile Vulpiței, barbatul din Blagești i-a scos acesteia toate hainele din dulap și a vrut sa o dea afara. Iata…

- Cei doi soți care fac ravagii in emisiunea „ Acces Direct ” stau de mai multe luni in Capitala, iar fetița lor, Maria, a ramas in grija bunicii din partea tatalui in satul Blagești, județul Vaslui. Astfel, micuța plange de dorul parinților sai, chiar daca soții Stegaru au trimis acasa de Paști pachete…

- Cuplul Stegaru travserseaza din nou o perioada tensionata. Dupa ce a incercat sa ingroape securea razboiului, Veronica s-a simțit din nou tradata de soțul sau. Cei doi au mers in vizita la dansatoarea Emy, iar Vulpița a trecut intr-o clipa de la extaz la agonie.

- Deși nu cu mult timp in urma Veronica se declara extrem de nervoasa pe dansatoarea Emy, tanara din Blagești și soțul sau i-au facut o vizita acesteia. Și inca ce vizita...! Viorel a lasat balta intr-o clipa gatitul și și-a concentrat toata atenția asupra blondinei, lucru ce a scos-o din sarite pe Vulpița!

- Dupa ce liniștea s-a instalat din nou in cuplul soților Stegaru, socrul Vulpiței a facut cateva declarații șocante in legatura cu nora sa. Potrivit spuselor barbatului, tanara din Blagești a fost batuta de propriul tata.