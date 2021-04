Stiri pe aceeasi tema

- Imagini rare au fost surprinse in Munții Apuseni, acolo unde a fost vazuta o pisica salbatica in timp ce traversa un parau.In imaginile surprinse de o camera de monitorizare a faunei ce a fost amplasata de specialiștii Romsilva se poate vedea cum pisica salbatica traverseaza un parau dintr-o padure…

- Imaginea a fost distribuita si de grupul de Facebook - Codrii Iasilor. „Fata de hermelina, care mai fusese semnalata, nevastuica este mai mica si, in special, nu are varful cozii negru", se arata in postare.

- VIDEO| Imagini spectaculoase intr-o padure din Parcul Natural Apuseni: O pisica salbatica, surprinsa in timp ce traverseaza un parau O pisica salbatica a fost filmata de camerele de supraveghere dintr-o padure din Parcul Natural Apuseni. Felina a fost surprinsa in timp ce traversa un parau, iar astfel…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) avertizeaza, in primul raport privind raspandirea tulpinei UK a coronavirusului in țara noastra, ca aceasta circula deja in jumatate din județele țarii și „exista o probabilitate mare de a cuprinde intreg teritoriul Romaniei in viitorul apropiat”. „Varianta…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Brodina au descoperit și confiscat la „frontiera verde”, aproximativ 7.000 de pachete cu țigari de provenienta Duty-Free, in valoare de aproximativ 82.000 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din zona. In…

- O vulpe a fost fotografiata recent intr-o padure a Ocolului Silvic Runcu, din cadrul Direcției Silvice Gorj. Animalul incerca sa prinda o rozatoare pentru a se hrani. In zona a nins, iar animalele salbatice gasesc mai greu hrana. Uneori, vulpile ajung pana la gospodariile populației pentru a se hrani.…

- O tanara moldoveanca de 28 de ani a fost arestata pe 6 ianuarie la Washington, in timpul manifestațiilor pro-Trump. Ea se numește Kristina Malimon și este vicepreședintele organizației Tinerilor Republicani din Oregon. Intr-un video postat pe Instagram, Kristina povestește ca strabunelul ei a murit…

- Mai multe ciute au fost filmate intr-o padure acoperita cu zapada din județul Suceava. Animalele alearga prin nameți și cauta de hrana. Filmarea a fost realizata de un angajat al companiei Romsilva, potrivit Mediafax. Filmarea a fost realizata de un padurar dintr-un ocol silvic din județul…