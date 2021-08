​​VIDEO Vulcanul Etna din Sicilia a erupt din nou

Stiri pe aceeasi tema

- Vulcanul Etna, de pe insula Sicilia (sud), a inregistrat luni dimineata o noua eruptie in craterul sau din sud-est cu expulzari abundente dar controlate de lava si cenusa, potrivit Institutului National de Geofizica si Vulcanologie (INGV) din Italia, relateaza EFE. Scurgerile de lava, care…

- Aeroportul din Catania a fost inchis miercuri dupa eruptia vulcanului Etna, care a acoperit pista cu cenusa, au informat reprezentantii aeroportului, potrivit DPA și Agerpres.Niciun avion nu poate decola sau ateriza in aceasta dimineata, a precizat aeroportul. Pe orarul zborurilor numeroase conexiuni…

- Erupția a inceput cu un tremur vulcanic in jurul orei 14:30 și a crescut de la 15:25 in activitate stromboliana și fantani de lava. Conform modelelor de prognoza ale Institutului Național de Geofizica și Vulcanologie din Catania, cenușa ar putea cadea spre zone in apropiere de Acireale și…

- Vulcanul Etna din provincia italiana Sicilia a erupt inca o data si a ejectat in aer o coloana de fum si cenusa pana la altitudinea de 4.000 de metri in cursul zilei de marti, a anuntat Institutul National de Geofizica si Vulcanologie (INGV) din Italia, citat de DPA. Varful acestui vulcan…

- Vulcanul Etna a erupt miercuri, cand s-au inregistrat scurgeri de lava, la fel ca si vulcanul Stromboli, de pe insula italiana cu acelasi nume, care a inregistrat miercuri o intensificare a activitatii, cu expulzarea unor nori mari de cenusa si pietre, a informat Institutul National de Geofizica si…