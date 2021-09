Stiri pe aceeasi tema

- Rauri de lava s-au scurs in cursul noptii de vineri spre sambata, 25 septembrie, pe versantii vulcanului Cumbre Viejo de pe insula spaniola La Palma, iar aeroportul local a fost inchis dupa ce eruptia s-a intensificat si a intrat in cea mai exploziva faza de pana acum, a informat agenția Reuters, preluata…

- Autoritatile au ordonat initial locuitorilor acestor orase sa ramana in case, dar s-a recurs la evacuare din cauza intensificarii activitatii vulcanice, potrivit Reuters. Pompierii din La Palma au primit ordin sa se retraga din orasul Todoque din cauza intensificarii exploziilor vulcanice, potrivit…

- Vulcanul Cumbre Vieja de pe insula spaniola La Palma, aflat sub monitorizare stricta de cateva zile din cauza unei activitati seismice intense, a erupt duminica, relateaza news.ro “Eruptia a inceput in zona Cabeza de Vaca, la El Paso”, a anuntat pe Twitter guvernul local. Erupcion en…

- Vulcanul Cumbre Vieja de pe insula spaniola La Palma, aflat sub monitorizare stricta de cateva zile din cauza unei activitati seismice intense, a erupt duminica. „Eruptia a inceput in zona Cabeza de Vaca, la El Paso”, a anuntat pe Twitter guvernul local. Autoritatile au inceput evacuarile in zonele…

- Incendiile de vegetație au cuprins o centrala termica de pe coasta Marii Egee. Salvatorii turci au inceput joi, 5 august, sa evacueze pe mare sute de sateni, in timp ce un incendiu violent se apropia periculos de aproape de o centrala termica unde sunt stocate mii de tone de carbune. …

- Un oficial israelian a acuzat Iranul ca a comis un atac cu drona asupra petrolierului operat de compania Zodiac Maritime in largul Omanului, atac in urma caruia si-a pierdut viata si un marinar roman, informeaza Agerpres . Zodiac Maritime, compania israeliana care opereaza petrolierul Mercer Street,…

- Un oficial israelian a acuzat Iranul ca a comis un atac cu drona asupra petrolierului operat de compania Zodiac Maritime în largul Omanului, atac în urma caruia si-a pierdut viata si un marinar român, relateaza Reuters și Agerpres, citând postul israelian Canalul 13.Zodiac…

- Autoritațile din Cuba au confirmat ca un protestatar a murit, in urma unei intervenții a forțelor de ordine, in timpul manifestațiilor impotriva regimului de la Havana. Alte 130 de persoane au fost arestate sau sunt date disparute, inclusiv jurnaliști care relatau despre proteste. In acest timp, insa,…