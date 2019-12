Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se va raci mai intai in jumatatea de nord, apoi si in restul teritoriului. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), temperaturile vor fi apropiate de pragul inghetului in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Vremea se incalzeste usor in majoritatea zonelor, insa de sambata se intoarce frigul. La munte sunt anuntate precipitatii mixte, iar in celelalte regiuni, ploi slabe. Vineri, maximele pot atinge chiar si 16…17 grade in vest si in sud-vest.

- Vremea rece a adus deja primii fulgi de zapada din aceasta iarna, in județul Buzau la Bisoca zapada masoare deja zece centimetri. Zapada este prezenta și la Ranca, județul Gorj, dar și La Balea Lac.

- In scurt timp ne așteapta o iarna severa, chiar daca vremea de afara pare sa țina cu noi. In urmatoarea perioada, spre sfțrșitul lunii noimbrie vremea se strica treptat. Se anunța o iarna geroasa, viscol si ninsori abundente, a declarat, vineri, Florinela Georgescu, director executiv al Administratiei…

- Vremea frumoasa din weekend devine amintire. De luni, temperaturile incep sa scada usor in jumatatea de nord a tarii si apar precipitatiile. De marti, frigul si precipitatiile se extind in toate regiunile, iar la munte sunt asteptate lapovite si ninsori.

- Dupa doua zile cu temepraturi de vara, frigul se intoarce. Vineri, 11 octombrie, valorile termice vor marca o scadere in regiunile sudice si estice, astfel incat se vor situa in jurul celor caracteristice perioadei, in timp ce in restul teritoriului vor fi usor mai mici. In unele regiuni sunt anuntate…

- De la o zi la alta, temperaturile au coborat de la aproape 30 de grade la amiaza pana la 10-15 grade in majoritatea regiunilor. La munte, termometrele au aratat si zero grade, asa ca oamenii au trecut de la tricou direct la haine de iarna. Vremea se schimba insa de miercuri, cand in tara noastra va…

- Vremea se va incalzi in urmptoarele trei zile pana la valori de peste 30 de grade, insa de la mijlocul saptamanii se instaleaza frigul. Un nou val de aer polar pune stapinire pe Romania. De miercuri, ploi puternice apar in jumatatea de nord-vest a tarii. De altfel, precipitatii insemnate vor lovi toata…