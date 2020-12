Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Golovatiuc spune ca marți, cu o zi inainte ca ambasadorul Andrei Neguța sa fie rechemat de la Moscova, a primit oferta de a deveni urmatorul ambasador al R. Moldova in Federația Rusa. Totodata, intr-o scurta intervenție pentru tv8, acesta spune ca ținind cont de situația actuala, practic nu…

- Deptatul Vladimir Golovatiuc a fost propus pentru funcția de Ambasador in Federația Rusa. Informația a fost confirmata de catre președintele in exercițiu Igor Dodon in cadrul vlogului sau saptamanal.

- Deputatul socialist, Vladimir Golovatiuc, ar putea fi numit noul ambasador al R. Moldova in Federația Rusa, dupa ce ambasadorul Andrei Neguța a fost rechemat oficial din funcție. Declarația a fost facuta in cadrul emisiunii președintele Igor Dodon raspunde.

- Ambasadorul Republicii Moldova in Federatia Rusa, Andrei Neguta, a fost rechemat din functie. Deciza a fost aprobata in cadrul sedintei Guvernului de miercuri, 9 decembrie, la initiativa ministrului de Externe, Aureliu Ciocoi. Potrivit procedurii, presedintele in exercitiu, Igor Dodon, urmeaza sa semneze…

- Ambasadorul Republicii Moldova in Federația Rusa, Andrei Neguța, trebuie retras și „sa raspunda conform legislației”, a declarat Igor Dodon in cadrul emisiunii „Puterea a patra”, de la N4. „Este o rușine pentru Republica Moldova, el trebuie sa fie retras și sa raspunda daca este vinovat…

- Viceministrul Afacerilor Externe al Federației Ruse, Andrei Rudenko, l-a primit astazi pe Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova in Federația Rusa, Andrei Neguța. Dupa cum s-a menționat in comunicatul Ministerului Afacerilor Externe rus, in cadrul intrevederii a avut loc un…

- Liderul partidului politic Partidul Nostru, Renato Usatii, a adus miercuri seara acuzatii grave presedintelui Republicii Moldova, sustinand ca detine documente ce atesta ca actualul presedinte a cheltuit 11 milioane de euro pentru campania electorala, Igor Dodon, informeaza joi IPN.md, potrivit AGERPRES."Am…

- CHIȘINAU, 9 nov – Sputnik. Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, candidat la funcția de președinte al Republicii Moldova, a declarat in cadrul unui briefing de presa ca se va concentra pe restabilirea relațiilor cu Rusia daca va caștiga alegerile prezidențiale. © Sputnik /…