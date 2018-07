Stiri pe aceeasi tema

- Portalul de anunturi OLX a anuntat ca va dezactiva anunturile de vanzare a voucherelor de vacanta. Reprezentantii OLX au declarat, vineri, pentru News.ro ca aceasta masura se afla deja in derulare. “La fel ca si in cazul voucherelor pentru biciclete, anunturile care pun in vanzare tichetele…

- "In ceea ce priveste faptul ca ele sunt vandute pe OLX, sunt prevazute sanctiuni extrem de drastice, 27.000 lei este amenda maxima, atat pentru cei care comercializeaza, cat si pentru hotelieri. Sunt hotelieri care accepta sa deconteze vouchere care nu sunt la purtaror, adica nu pentru omul care…

- Vanzarea voucherelor de vacanta este ilegala, iar amenzile ajung la 27.000 lei, a anuntat miercuri ministrul Turismului, Bogdan Trif, care a subliniat ca autoritatile iau in calcul inlocuirea acestor tichete, de anul viitor. ”In ceea ce priveste faptul ca ele sunt vandute pe OLX, sunt prevazute sanctiuni…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a spus, la finalul unei intalniri de lucru cu autoritatile locale, agentii economici si conducerea judetului Constanta, ca de saptamana viitoare va incepe repartizarea voucherelor de vacanta. „Voucherele de vacanta au intrat in linie dreapta. Ministerul Turismului,…

