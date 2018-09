Stiri pe aceeasi tema

- Principala etapa a Exercitiului militar Vostok-2018, cel mai amplu efectuat de armata rusa in ultimele decenii, a avut loc joi in Poligonul Tugol, situat in regiunea Trans-Baikal, informeaza site-ul agentiei Tass.

- Federatia Rusa este un stat iubitor de pace, care nu are si nu poate avea planuri agresive, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, asistând la etapa principala a manevrelor militare Vostok-2018, cele mai ample organizate de Moscova în ultimii aproape 40

- Starea de sanatate a cineastului Oleg Sentov, detinut in Rusia si aflat de aproape trei luni in greva foamei, este "satisfacatoare", a sustinut sambata Administratia Penitenciarelor din Federatia Rusa, contrazicand afirmatiile avocatului sau, la o zi dupa o convorbire intre presedintele francez Emmanuel…

- Posibila existența a unor rachete balistice in baza militara de la Deveselu nu ii sperie pe oamenii din localitatea unde americanii au amplasat scutul. Declarația ministrului Apararii, Mihai Fifor, nu ii ingrijoreaza pe olteni, ei fiind mai degraba preocupați de pesta porcina și de averile politicienilor…

- Rusia lasa granițele deschise pentru fanii Cupei Mondiale 2018. Posesorii de Fan ID, document care a certificat faptul ca un suporter poate calatori prin Rusia fara viza pentru Cupa Mondiala de fotbal 2018 (14 iunie – 15 iulie), nu vor mai avea nevoie de viza pentru Rusia pana la sfarsitul acestui an,…