Mesajul tradițional de Anul Nou al lui Putin arata puțin diferit anul acesta. El a rostit discursul de Anul Nou inconjurat de „militari" și nu așa cum ne-a obișnuit pana acum, cu Kremlinul in spate. „Vom merge inainte și vom caștiga"!, a transmis președintele Federației Ruse. Mai mulți internauți s-au sesizat ca, in videoclipul cu […]