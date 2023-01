Presedintele Volodimir Zelenski a avut sambata seara un mesaj scurt, dar plin de emotie, in care a adus un omagiu tuturor compatriotilor care au murit in razboi, in ziua in care Ucraina si-a luat ramas bun de la cei care au murit miercuri in urma prabusirii unui elicopter in localitatea Brovari, o suburbie din nord-estul Kievului.

