VIDEO / Voleibalistele lui Zlotea au cedat la zero duelul cu Târgu Mureș Echipa feminina de volei SCM „U” Craiova a pierdut, sambata dimineața, derbiul rundei a 9-a din Divizia A2 Vest. Oltencele au cedat cu 0-3 (23-25, 7-25, 12-25) in fața liderului seriei, Medicina Targu Mureș, iar acum așteapta duelul cu CSS Turda, de runda viitoare. Meciul nu a inceput prea bine pentru oltence, care s-au vazut conduse cu 5-1 și 11-6. A urmat o revenire sepctaculoasa, cu mai multe puncte reușite din serviciu, iar partida s-a echilibrat, 12-12. Mai mult de atat, craiovencele s-au și distanțat pe tabela, scor 16-13, iar primul set parea sa il aiba sub control. Doar ca, formația din… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

