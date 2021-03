Stiri pe aceeasi tema

- „Este absolut necesar ca oamenii sa respecte regulile, oamenii, companiile, partidele politice in ansamblul lor sau politicienii, este necesar atat sa respecte regulile, cat si sa indemne pe toata lumea sa faca lucrul acesta. In sensul acesta, am luat legatura si eu si m-am cerut amendat. Voi contribui…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, anunta ca a cerut sa fie amendat dupa ce a fost filmat fara masca intr-un spatiu public. "Este absolut necesar ca oamenii sa respecte regulile. Oamenii, companiile, partidele politice e necesar sa respecte regulile si sa indemne pe toata lumea sa faca…

- „M-am cerut amendat, voi contribui la bugetul statului. Imi cer scuze din nou. A fost o neatenție vinovata”, a mai spus Vlad Voiculescu.Ministrul Sanatații a fost fotografiat fara masca anti-covid pe holurile din Parlament zilele trecute. Timp de aproximativ 20 de minute a stat ministrul fara masca…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, joi, ca noua modalitate de raportare a cazurilor de infectie cu COVID-19 va fi o solutie corecta, informeaza Agerpres . Raed Arafat crede ca noua modalitate de calcul, care va include și focarele, nu va avea un impact foarte…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , a anuntat ca, incepand de vineri, indicatorul privind infectiile cu noul coronavirus va fi calculat "dupa noile reguli", adica vor fi incluse si focarele. "Conform Hotararii de Guvern, astazi trebuia sa fie ultima zi in care focarele nu erau incluse. De maine,…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a anuntat ca bugetul care ramane efectiv in acest an pentru activitatile ministerului de resort este un pic mai mare fata de anul trecut, dar nu este suficient, informeaza Agerpres. Vlad Voiculescu a precizat ca bugetul ministerului Sanatatii este un pic mai mare…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat, vineri, ca nu i-a cerut nimeni demisia din functie, iar relatia sa cu premierul Florin Citu este una "foarte buna". "Nu se pune problema. Nici nu a fost vreodata in discutie ca cineva din Guvern sa-mi ceara demisia. Nu mi-a cerut nimeni demisia. Cu…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu (PLUS), a declarat miercuri, intr-o conferința de presa la Guvern, legat de relaxarea unor masuri precum redeschiderea restaurantelor in Capitala, ca „trebuie sa fim precauți” și ca el, daca ar avea un restaurant, s-ar gandi de doua ori inainte sa-l deschida.…