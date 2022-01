VIDEO Vladimir Putin revendică victoria în apărarea Kazahstanului, după revoltele din această țară Presedintele rus Vladimir Putin a revendicat luni victoria în apararea Kazahstanului de ceea ce el a descris drept o &"revolta terorista&" sustinuta de straini si a promis liderilor altor state ex-sovietice ca o alianta condusa de Moscova îi va proteja si pe ei, relateaza News.ro citând Reuters.



Cel mai mare oras al Kazahstanului, Almatî, a revenit luni la normal, dupa aproape o saptamâna de tulburari, de departe cele mai mari violente din istoria independenta de 30 de ani a ceea ce fusese cel mai stabil fost stat sovietic din Asia Centrala.



Oamenii…



