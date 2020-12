Stiri pe aceeasi tema

- Polonezul Robert Lewandowski (Bayern Munchen) a castigat a castigat trofeul FIFA “The Best”, el fiind recompensat in cadrul unei ceremonii care s-a desfasurat online, joi seara, din cauza pandemiei de coronavirus. Mai erau nominalizati pentru acest trofeu Lionel Messi si Cristiano Ronaldo,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a cerut joi Washingtonului sa extinda cu un an tratatul bilateral de dezarmare nucleara New START, pana in februarie 2022, transmite Reuters. Seful statului rus a facut aceasta solicitare in conferinta sa de presa anuala - de aceasta data online in contextul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi ca deocamdata nu a decis daca va candida sau nu din nou pentru functia suprema in Federatia Rusa in 2024, la finalul actualului mandat, si ca este prematur sa discute despre acest subiect, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. ''Nu am decis daca…

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a exprimat joi speranta ca presedintele-ales al SUA, Joe Biden, va ajuta la rezolvarea problemelor din relatia dintre Moscova si Washington si spus ca se asteapta ca Donald Trump sa aiba in continuare un cuvant greu de spus in viata politica americana, relateaza…

- Așa-numitul „istoric”, autor de manuale de istorie falsa, Sergiu Nazaria s-a stins din viața la doar 62 de ani. Anunțul a fost facut de Liliana Beniuc pe pagina sa de Facebook. „Pledez pentru doua conceptii de istorie în cadrul aceleiasi lectii. Noi toti am iesit…

- Stuff-ul electoral al lui Igor Dodon a respins acuzatiile lansate de Renato Usatii, potrivit carora presedintele in exercitiu a cheltuit 11 milioane de euro in campania electorala, bani ce ar proveni din Federatia Rusa.

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat la telefon cu omologul sau francez Emmanuel Macron despre conflictul din Nagorno Karabah, a anuntat, sambata, Kremlinul, potrivit Reuters, potrivit news.ro.Cei doi lideri si-au exprimat ingrijorarea in ceea ce priveste ciocnirile dintre etnicii armeni…