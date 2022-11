Președintele rus Vladimir Putin i-a jignit pe refugiații ucraineni din Europa, explicand care este, in viziunea sa, diferența intre ucrainenii care au ajuns in state vest-europene și cei care au mers in Rusia. „Simțiți diferența dintre oamenii care au venit din #Ucraina in [Rusia] și cei care sunt in Europa. Acolo se duc la restaurante […] The post VIDEO. Vladimir Putin ii jignește pe refugiații ucraineni din Europa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .