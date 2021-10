Stiri pe aceeasi tema

- In prag de iarna, problema aprovizionarii cu gaze naturale se acutizeaza iar „Europa s-a trezit la mila lui Putin” dupa cum titreaza The Telegraph. Și The Wall Street Journal comenteaza ca rezervele uriașe de petrol și gaze ale Moscovei au facut-o sa aiba o influența sporita asupra economiilor occidentale.…

- Președintele Vladimir Putin a respins, in cadrul unei conferințe desfașurata la Moscova, acuzațiile ca Rusia ar crește intenționat prețurile gazelor in Europa pentru o posibila manipulare a pieței. Putin a vorbit la o conferința a energiei și a respins acuzațiile cum ca mișcarile Rusiei ar fi ”motivate…

- Conducta de gaze Nord Stream 2 ar putea calma creșterea prețurilor gazelor la nivel european, a declarat vicepremierul rus. In prezent, conducta așteapta aprobarea autoritații de reglementare din Germania. Prețurile au crescut brusc ca raspuns la o redresare a cererii, in special din Asia, cu niveluri…

- International Energy Agency a cerut Rusiei sa furnizeze mai multe gaze naturale Europei, pentru a ajuta la atenuarea creșterii prețurilor la energie, scrie CNN. Agenția cu sediul in Paris a declarat ca, in timp ce Rusia iși indeplinește contractele pe termen lung catre clienții europeni, exporturile…

- Parlamentul European (PE) a adoptat o rezolutie prin care cere Uniunii Europene (UE) sa fie pregatita sa nu recunoasca rezultatul alegerilor legislative din Rusia, in cazul unei incalcari a reglementarilor internationale, relateaza Euronews. ”Exista, in prezent, un fel de conflict tectonic…

- Luna trecuta, marcata de canicula din estul continentului, a fost a doua cea mai calduroasa luna iulie consemnata in Europa de la debutul inregistrarilor, informeaza agentia DPA.Iulie 2021 a fost semnificativ mai calduroasa decat media in mare parte din nordul, estul si sud-estul Europei, a anuntat…