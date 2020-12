Stiri pe aceeasi tema

- Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat ca a auzit despre solicitarile Occidentului, dar si ale presedintelui ales, Maia Sandu, cu privire la retragerea trupelor ruse din Transnistria. El a accentuat ca Moscova la fel pledeaza pentru retragerea militarilor sai din regiunea transnistreana,…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin a anunțat joi ca in urma unei investigații inițiate de Kremlin au fost gasiți cei care in 2015 au ordonat moartea politicianului Boris Nemtsov. Declarațiile liderului au fost facute in timpul unei intalniri cu privire la drepturile omului, potrivit The Moscow Times.

- Igor Dodon o contrazice pe președinta aleasa, Maia Sandu, și spune ca, de fapt, poziția precum ca Republica Moldova iși dorește ca misiunea de pacificare din stanga Nistrului sa fie transformata in una civila sub egida OSCE, este una expirata și ca „nu este așa o poziție de mai mult timp”. Delcarația…

- Președintele ales al Republicii Moldova a cerut retragerea trupelor rusești din Transinstria și inlocuirea lor cu observatori OSCE. Kremlinul a replicat la declarațiile facute de Maia Sandu și transmite ca „o schimbare a status quo-ului in Transnistria...

- Președintele ales al Republicii Moldova, Maia Sandu, compromite procesul de reglementare pașnica a conflictului transnistrean. Astfel autoritațile de la Moscova au comentat declarațiile facute de Sandu despre necesitatea retragerii trupelor ruse din stanga Nistrului. {{482775}}„Consideram ca aceasta…

- Vladimir Putin a a felicitat-o pe Maia Sandu cu victoria la prezidențiale. Potrivit unui comunicat publicat pe pagina președinției, liderul de la Kremlin i-a expediat o telegrama unde spune ca „spera ca activitatea Maiei Sandu sa contribuie la dezvoltarea constructiva a relațiilor dintre Moldova și…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a invitat vineri la Moscova pe ministrii de externe ai Armeniei si Azerbaidjanului, tari aflate in conflict deschis pentru regiunea separatista Nagorno-Karabah, teritoriu azer locuit de majoritate armeana, potrivit unui anunt facut joi seara de Kremlin, informeaza…