Directorul executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice, Vlad Kulminski, considera ca licitația spațiilor comerciale de la aeroportul din Chișinau seamana cu o drama care merita sa fie in centrul unui film artistic. Opinia a fost exprimata in cadrul emisiunii „ Puterea a Patra ” de la N4. Potrivit lui, acest concurs trebuie sa fie organizat in mod transparent, deoarece „exista responsabilitatea de astazi, dar exista și responsabilitatea de maine”.