Fostul prim-ministru Vlad Filat crede ca schema de corupție de la Interpol, biroul Moldova, nu s-ar fi descoperit, daca nu interveneau autoritațile de drept din Franța și Biroul Federal de Investigații SUA (FBI). „Aceasta situație, ieșita din orice apreciere logica, a inceput in 2022, cand PAS avea un an și jumatate de guvernare și a continuat pana in prezent, pentru care fapt guvernarea PAS trebuie sa poarte responsabilitatea, atat penal cat și politic”, a declarat liderul PLDM la Puterea a Patra de la N4.