Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 27 de ani a ajuns la spital in noaptea Invierii, dupa ce automobilul in care se afla a fost cuprins de flacari și distrus totalmente. Ultimul a adormit in mașina cu lumanarea aprinsa.

- O mașina cu o familie inauntru este inghițita de o groapa plina cu apa clocotita, la Sankt Petersburg, in Rusia. A fost un moment terifiant cand o mașina cu doi copii inauntru a cazut intr-o groapa plina cu apa fierbinte. Imaginile arata cum un SUV-ul alb, in care se aflau și doi copii, este inghițit…

- Un autoturism a fost cuprins de flacari vineri dimineața in jurul orei 7 pe șoseaua Gherla – Cluj Napoca, in zona localitații Jucu. Șoferii care au trecut prin zona au relatat ca autoturismul se afla in afara șoselei și era cuprins in totalitate de vapai. La locul evenimentului au intervenit doua echipaje…

- Dupa ce la inceputul lunii ianuarie Denisa Despa a plecat in vacanța in Maldive, acum cunoscuta dansatoare a decis sa mearga in vacanța in Bali. Luna februarie a reprezentat o pauza de la vacanțe, iar asta dintr-un motiv foarte bine intemeiat și serios. Denisa Despa a marturisit ca s-a confrunat cu…

- Un tanar in varsta de 22 de ani a fost prins, sambata, la volanul unei masini care avea viteza de 142 de kilometri pe ora, intr-o zona in care, cu doar doua zile in urma, un om a fost lovit in timp ce traversa drumul pe trecerea pentru pietoni. Masina condusa de un tanar de 22 de ani a fost inregistrata,…

- O explozie urmata de incendiu a avut loc dupa-amiaza la un bloc din comuna Nadrag, județul Timiș. Un barbat a fost dus cu elicopterul la spital, dupa ce a suferit arsuri, 17 persoane au ieșit din imobil și doua au fost evacuate. Explozia urmata de incendiu s-a produs la un apartament situat la etajul…

- Din informațiile existente, pompierii au intervenit, in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 2.00, la un camion aflat in flacari la Coquelles, intr-o parcare privata din zona Courtimmo, relateaza Știri Diaspora.Aceștia au preluat un șofer roman in varsta de 53 de ani, cu arsuri grave la picioare.Barbatul…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier in Gradiște. Din primele informații ar fi vorba despre șoferul unui autoturism care a... The post Accident la o stație OMV din Gradiște! Șoferul unui autoturism a intrat cu mașina prin vitrina appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…