Firmele de plați americane Visa și Mastercard au declarat ca suspenda operațiunile in Rusia din cauza razboiului pe care l-au declarat și ca vor lucra cu clienții și partenerii pentru a opri toate tranzacțiile acolo. Firmele de plați din SUA Visa și Mastercard s-au alaturat listei tot mai mari de companii care suspenda operațiunile in Rusia din cauza invaziei sale in Ucraina. Sambata, ambele companii au declarat ca in curand toate tranzacțiile inițiate cu cardurile lor emise in Rusia nu vor mai funcționa in afara țarii, in timp ce cardurile emise in afara Rusiei nu vor mai funcționa in interiorul…