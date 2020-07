Stiri pe aceeasi tema

- Nu va trece mult timp pâna când vor fi finalizate discuțiile dintre statul român și posibili parteneri pentru construirea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavoda, susține ministrul Economiei Virgil Popescu, într-un interviu acordat HotNews.ro. Acesta a confirmat, practic, ca exista…

- Actualul Executiv promitea prin programul de guvernare ca va debloca investițiile din Marea Neagra. Au trecut noua luni de la acea promisiune, iar investițiile din Marea Neagra tot blocate sunt. Ministrul economiei spune ca așteapta 'consens' politic. Însa, în timp ce România…

- Pro Romania leader Victor Ponta says people can go to shows indoors, with a low audience, in all the EU countries, but in Romania "we despise artists and force them to prepare shows in open air, which they will not be able to hold anyways, because of the rain." "People can go to shows indoors, which…

- "O sa le spun niste lucruri care nu o sa se mai intample de acum incolo, adica in ceea ce priveste comportamentul. Adica nu mai are voie nimeni... Si asta este misiunea lui MM, Toni Petrea si Pintilii si Neubert si implementeaza un regim dictatorial. Nu mai ai voie nici sa zambesti la antrenament.…

- Compania de stat Bulgartransgaz, operatorul retelelor de transport de gaze naturale din Bulgaria, a anuntat joi ca a primit zece oferte de la banci dispuse sa ii imprumute 542 milioane de euro pe sase ani si sa ajute astfel compania sa construiasca o prelungire a gazoductului TurkStream, informeaza…

- Premierul bulgar Boiko Borissov a declarat ca spera ca Balkan Stream, conducta de gaz natural prelungire a conductei rusești TurkStream, sa fie gata pana la sfarșitul anului, in ciuda intarzierilor de construcție cauzate de coronavirus, relateaza Reuters, potrivit MEDIAFAX.Bulgaria construiește…

- Ministrul grec al Turismului, Harry Theoharis, a prezentat planul “Restart Tourism”, conform caruia din data de 15 iunie Grecia va permite venirea pe teritoriul sau a turistilor din tari alese conform “criteriilor epidemiologice”, noteaza greekcitytimes.com. Turistii nu vor avea nevoie sa…

- Circulația persoanelor între Bulgaria, Grecia și Serbia va fi permisa de la 1 iunie, fara obligativitatea perioadei de carantina de 14 zile. Anuntul a fost facut de premierul bulgar, Boiko Borisov, care nu a mai asteptat si decizia României. Persoanele care calatoresc între…