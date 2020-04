Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 2.700 de Certificate de Situatie de Urgenta au fost eliberate pana luni, in jurul orei 17:00, din care 1.700 de tip 1 si restul de tip 2, a anuntat ministrul Economiei, Energiei si Mediului de afaceri, Virgil Popescu. Aplicatia dedicata eliberarii Certificatelor de Situatie de Urgenta este…

- Operatorii economici pot solicita Certificatele de Situație de Urgența! Se elibereaza exclusiv ONLINE și GRATUIT! Aplicația dedicata eliberarii Certificatelor de Situație de Urgența este activa și poate fi accesata pe platforma http://prevenire.gov.ro ”Am lansat aplicația pentru eliberarea Certificatelor…

- Aplicatia pentru eliberarea Certificatelor pentru Situatie de Urgenta este functionala incepand de duminica seara, certificatele putand fi eliberate automat, pe portalul prevenire.gov.ro, a anuntat ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. "Aplicatia este functionala. Azi…

