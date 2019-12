Stiri pe aceeasi tema

- Cinci comercianti sunt cercetati penal de politistii din Arad dupa ce au fost prinsi ca vindeau jucarii si haine pentru copii contrafacute, produse in China, dar avand insemnele unor marci internationale foarte cunoscute. Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice…

- Inca din primavara acestui an cunoșteam cu toții deciziile administrației Trump de a taxa suplimentar importurile din China, desigur acesta este un razboi comercial in care noi nu putem interveni. Iar daca o firma din Europa sau de pe un alt continent, iși indreapta atenția catre industria de mobila…

- La sectiile de votare din afara Romaniei organizate pentru alegerile prezidentiale au votat vineri pana la 07:00 ora Romaniei 130 de alegatori. Acestia si-au exprimat dreptul de vot la sectii de votare din Noua Zeelanda, Australia, Japonia, Coreea de Sud, Filipine, China, Malaezia si Singapore. In…

- Consilierii Guvernului nu cred ca este nevoie de un pachet de stimulare a economiei, dar se asteapta la un avans al PIB-ului Germaniei de doar 0,5% anul acesta si de 0,9% anul viitor, din cauza incetinirii pe plan global si a tensiunilor comerciale. Guvernul german estimeaza o expansiune de 0,5%…

- Beijingul a oprit livrarile de haine negre dinspre China continentala catre Hong Kong. Acestea sunt considerate o uniforma a demonstranților care, de patru luni, cer respectarea democrației in teritoriul autonom, scrie digi24.ro.

- Will Smith, care a devenit celebru cu rolul din serialul ”Prințul din Bel Air”, incearca sa readuca la moda vestimentația anilor ’80 și ’90. Actorul și-a lansat propria linie de haine, inspirata din serial. Vedeta colecției este o geaca de cașmir – foarte la moda in epoca. In colecția lui Will Smith…