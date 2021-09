Stiri pe aceeasi tema

- "Ma aflu de ieri la Paris, impreuna cu europarlamentarii Renew Europe, grup pe care il conduc in Parlamentul European, pentru a ne stabili prioritațile in noua sesiune parlamentara. Suntem gazduiți de colegii francezi din grup și, la invitația președintelui Emmanuel Macron, am participat la o intalnire…

- Romania obține in 2021 o producție de grau de peste 11,33 de milioane de tone. Este cea mai mare recolta de la aderarea țarii la Uniunea Europeana, au spus, miercuri, reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii. Timișul se numara printre județele in care s-au realizat producții peste media…

- Intrebat miercuri seara, intr-o emisiune televizata, cum comenteaza dezvaluirile privind trecutul premierului care a fost retinut, in SUA, pentru conducere sub influenta alcoolului, ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a raspuns ca sunt alte subiecte care ar trebuie sa ii intereseze pe romani, el dand…

- Maria, o tanara soferita din Baia Sprie si-a pierdut viata intr-un accident cumplit, desi a condus prudent si a respectat regulile de circulatie. Soferul unei autoutilitare care venea din sensul opus a pierdut controlul asupra volanului si a intrat pe contrasens, pulverizand masina tinerei. Imaginile…

- Aquatim anunța majorarea tarifelor la apa și canalizare, in toata aria de operare, incepand cu luna august. Este o condiție impusa de Uniunea Europeana pentru derularea investițiilor finanțate prin Fondul de Coeziune. Chiar și dupa majorare, compania se lauda ca va avea unul din cele mai mici prețuri…

- Stella Kyriakides, comisarul european pentru sanatate și siguranța alimentara, a transmis ca Romania trebuie sa iși dubleze eforturile de vaccinare in timpul verii, avand in vedere ca pana in prezent doar 30% din populația eligibila s-a imunizat impotriva Covid-19, potrivit Hotnews. Comisarul european…

- Un lucru ciudat al secolului XXI, cel puțin din punctul meu de vedere, este reprezentat de lipsa de informare a oamenilor, fie ca sunt din mediul urban sau din mediul rural. O mare parte a populației județului nostru, fie nu este conștienta, ori a uitat, de faptul ca padurea este esențiala pentru viața…

- In programul de lucru al Comisiei Europene pentru 2021, președintele Ursula von der Leyen va prezenta pana la data de 14 iunie 2021 in cadrului Acordului verde european o serie de inițiative și proiecte legislative privind schimbarile climatice care vor schimba complet agenda țarilor din Uniunea Europeana.…