Pe rețelele de socializare s-a viralizat un clip video in care un barbat ucrainean ii intreaba pe invadatori ruși daca au cumva nevoie sa ii ajute el sa mearga inapoi in Rusia, dupa ce tancul lor s-a stricat in drumul spre Kiev, a relatat Daily Mail.Clipul, distribuit masiv pe rețelele de socializare, pare sa arate o intalnire intre un ucrainean și un grup de ruși, aflați langa un tanc oprit, despre care Daily Mail a relatat ca au ramas blocați pe drum, in afara capitalei ucrainene Kiev, dupa ce au ramas fara combustibil.Filmarea incepe cu șoferul care incetinește și apoi oprește in dreptul tancului…