VIDEO VIRAL. Solidaritatea din ogradă. Un cocoș și o capră au salvat o găină atacat de un șoim Imagini incredibile au fost surprinse intr-o gospodarie din Olanda. O gaina a fost atacata de un șoim, iar un cocoș a reacționat rapid luandu-se la tranta cu șoimul. Salvarea le-a venit de la o capra care a reușit sa alunge pasarea urișa. Incidentul a fost surprins de o camera video de supraveghere, informeaza News.au. Proprietarul […] The post VIDEO VIRAL. Solidaritatea din ograda. Un cocoș și o capra au salvat o gaina atacat de un șoim appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O gaina atacata de un șoim a fost salvata de un cocoș și o capra. Incidentul a avut loc in data de 5 septembrie la o ferma din Olanda si a fost surprins de o camera video de supraveghere, informeaza News.au, citeaza digi24.ro.

- O intamplare greu de crezut a avut loc pe 5 septembrie la o ferma din Olanda, unde o gaina atacata de un șoim a fost salvata de un cocoș și o capra. Incidentul a fost surprins de o camera video de supraveghere, informeaza News.au.

- Ministrul Dezvoltarii Sociale din Noua Zeelanda se afla in timpul unui interviu TV live, pe zoom, cand fiul sau a intrat in camera cu un morcov in mana. Carmel Sepuloni, ministrul Dezvoltarii Sociale, a incercat sa-l opreasca, dar copilul radea de forma morcovului, așa ca a inceput sa rada și mama sa,…

- Imagini inedite au fost surprinse zilele trecute in Bicaz. Camerele de supraveghere montate de silvicultori intr-o zona in care este pusa hrana pentru animalele salbatice au inregistrat momente unice. Ce se intample intre animale cand dau de aceeași masa. Cine caștiga și cine pierde. Animalele vin des…

- Mama celor doi copii care au murit, miercuri seara ,dupa ce au cazut de la etajul 10 al unui bloc din Ploiești ar fi fost live, pe Facebook, in momentul in care a avut loc tragedia. In filmulețul postat pe rețeaua de socializare se aud sunetele ambulantelor, iar la scurt timp cineva bate cu putere in…

- Imagini cu un tanc rasturnat cu șenilele in sus fac senzație pe internet. Blindata care era transportata pe o platforma s-a rasturnat intr-o curba in estul Rusiei, pe insula Sakhalin. Tancul, care s-a prabușit pe turela a ramas in mijlocul șoselei. Șoferii surprinși de apariția inedita s-au oprit sa…

- Un avion de lupta F-16 al fortelor aeriene ale Belgiei s-a prabusit peste o cladire pe un aerodrom militar din Olanda cu putin timp inainte de decolare, ranind doua persoane, au informat, joi, Fortele Aeriene olandeze. Incidentul a avut loc la inceputul unei misiuni a unui avion de tip F-16, iar ”pilotul…