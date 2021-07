VIDEO VIRAL Șoarece din Cluj-Napoca, sfidare la adresa șobolanului din București: A venit în magazin la ciocolată, nu la covrigi Imaginile au fost filmate de un barbat care se afla cu nepoatele in magazin, iar una dintre fetițe a parut chiar amuzata de micuțul razator care se afla pe raft.Intr-un comunnicat citat de știridecluj.ro, conducerea hypermarketului și-a cerut scuze și a dat asigurari ca este vorba de un eveniment "neașteptat și izolat", mai ales in condițiile in care se fac frecvent și programat deratizari.Filmarea a starnit un val de comentarii ironice, multe dintre ele pornind de la comparația cu cei 2 șobolani filmați luna trecuta, intr-un market din sectorul 1 al Capitalei, care mancau covrigi. VIDEO AICI… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

