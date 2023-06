VIDEO VIRAL: Manevra prin care un pompier din Timișoara, a salvat la înălțime, un militar care voia să se arunce de la etaj VIDEO VIRAL: Manevra prin care un pompier din Timișoara, a salvat la inalțime, un militar care voia sa se arunce de la etaj Un barbat, cadru militar la o unitate din Timișoara, care a amenințat ca se arunca de la etajul șapte al unui bloc din Timișoara, a fost salvat intr-un mod eroic de un pompier al ISU Timiș. Este vorba despre o situație care a durat mai bine de 24 de ore, dar care s-a terminat cu […] Citește VIDEO VIRAL: Manevra prin care un pompier din Timișoara, a salvat la inalțime, un militar care voia sa se arunce de la etaj in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

