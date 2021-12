Video viral. Felina care face abdomene pentru a fi în formă de sărbători Perioada sarbatorilor de iarna este una dificila pentru cei care au probleme cu greutatea. Exista multe tentații culinare, iar de obicei luna ianuarie vine cu unele kilograme in plus. Sunt insa și cazuri aparte, așa cum putem vedea in exemplul de mai jos. Pur și simplu nu te poți dezlipi de sala de fitness nici in perioada Craciunului, iar abdomenele sint ca intotdeauna la mare cautare. A Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis vineri, 24 decembrie 2021, un mesaj cu prilejul Craciunului. "Caldura caminului, momentele prețioase pe care le petrecem alaturi de familie și de prieteni, bucuria pe care o vedem in ochii celor dragi, generozitatea și compasiunea fața de cei…

- CNAIR informeaza ca in zilele de vineri, 24 decembrie, sambata, 25 decembrie, și duminica, 26 decembrie, in perioada sarbatoririi Craciunului, se vor institui restricții de circulație pentru mașinile cu masa de peste 7,5 tone.

- CNAIR informeaza conducatorii auto ca in zilele de vineri 24 decembrie, sambata 25 decembrie și duminica 26 decembrie 2021, in perioada sarbatoririi Craciunului, se vor institui restricții de circulație pentru anumite vehicule rutiere. Circulatia vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata…

- In aceasta perioada, a sarbatorilor de iarna, mai mult ca oricand, toți copiii trebuie sa simta magia Craciunului, sa viseze frumos, sa știe ca undeva, cineva se gandește la ei. Ne referim in mod special la copiii bolnavi, copiii saraci sau pur și simplu copii care nu au pe nimeni alaturi sa le ofere…

- Oamenii petrec si se infrupta, dupa un post mai scurt sau mai lung, iar principalul protagonist culinar al Craciunului este porcul. Consumat in mod irational, poate intra in conflict cu starea de sanatate. Mai mult decat atat, la pacientii cardiaci, obezi, cu tulburari ale grasimilor sanguine, cu suferinte…

- Restrictiile mai severe introduse de autoritati pentru a incerca sa limiteze raspandirea noului coronavirus ii descurajeaza pe germani de la cumparaturi, in perioada de regula aglomerata dinaintea Craciunului, a atentionat duminica asociatia retailerilor germani HDE, transmite Reuters. Potrivit…

- Florin Citu a fost intrebat, sambata, intr-o conferinta de presa, ce presupune plafonarea preturilor energie. “Forma finala a amendamentelor va fi prezentata luni. Am vorbit in aceasta dimineata cu ministrul Energiei. Forma finala a amendamentelor va fi prezentata luni la comisie. Am discutat si…

- Mihai Morar implinește peste doar doua saptamani varsta de 40 de ani, iar in ultima vreme omul de radio a fost extrem de atent la felul in care arata. Sportul și alimentația sanatoasa au dat rezulltate, iar acum are o condiție fizica de invidiat. Acesta s-a filmat și a dezvaluit ca mai nou face…Pilates.…