Un tanc rusesc scapat de sub control pierde pe drum cei patru soldați aflați pe turela, apoi se infinge intr-un copac. Videoclipul a devenit viral, dupa ce a fost postat pe rețelele de socializare. Potrivit imaginilor postate pe Twitter de jurnalistul BBC Euan MacDonald, tancul rusesc inainteaza cu viteza in regiunea Harkovului, și trece pe […]