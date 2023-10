Stiri pe aceeasi tema

- Strategia Uniunii Europene in ceea ce priveste razboiul din Ucraina "a esuat" iar blocul comunitar ar trebui sa creeze un plan B, deoarece ucrainenii nu vor castiga pe linia frontului, a declarat vineri premierul Viktor Orban la radioul de stat ungar, scrie Reuters. Viktor Orban, vorbind la Bruxelles,…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat, vineri, ca nu susține ideea de a mai ajuta Ucraina cu bani și nu este de acord cu bugetul european propus ca sprijin catre Ucraina. „Este nevoie de schimbare la Bruxelles”, spune premierul.

- Strategia Uniunii Europene referitoare la razboiul din Ucraina ''a esuat'' si blocul ar trebui sa creeze un plan B, in masura in care ucrainenii nu vor castiga pe campul de lupta, a declarat vineri pe postul public de radio premierul ungar Viktor Orban, relateaza Reuters si MTI.

- Viktor Orban, vorbind la Bruxelles, in marja unui summit UE, a declarat ca exista o “mare batalie” in special in ceea ce priveste sprijinul pentru Ucraina. Orban a spus ca nu vede niciun motiv pentru ca Ungaria sa impuna contribuabililor sai sa sprijine Ucraina. UE urmeaza sa decida in decembrie cu…

- Viktor Orban, vorbind la Bruxelles, in marja unui summit UE, a declarat ca exista o "mare batalie" in special in ceea ce priveste sprijinul pentru Ucraina. Orban a spus ca nu vede niciun motiv pentru ca Ungaria sa impuna contribuabililor sai sa sprijine Ucraina.UE urmeaza sa decida in decembrie cu privire…

- Strategia Uniunii Europene in ceea ce priveste razboiul din Ucraina "a esuat", iar blocul comunitar ar trebui sa creeze un plan B, deoarece ucrainenii nu vor castiga pe linia frontului, a declarat vineri premierul Viktor Orban la radioul de stat ungar, informeaza News.ro, care preia Reuters.Viktor Orban…

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a exprimat marti satisfactia de a avea Ungaria ca interlocutor in Uniunea Europeana, in intrevederea avuta la Beijing cu prim-ministrul Viktor Orban, care se straduieste sa mentina relatiile cu Moscova in pofida razboiului din Ucraina, transmite AFP. ”Ca urmare a conditiilor…

- Marius Pașcan, vicepreședinte PMP, a comentat plecarea premierului Ungariei din țara chiar in ziua in care președintele Iohannis roman efectueaza o vizita acolo. Viktor Orban ar fi spus ca trebuie sa efectueze o vizita in Georgia, in fapt, un pretext, pentru a nu se intalni cu președintele Klaus Iohannis.…