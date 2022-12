VIDEO viral. Ce animale au fost filmate de o cameră de supraveghere în Piatra Craiului timp de 60 de zile O inregistrare video postata pe pagina de Facebook a Parcului Național Piatra Craiului s-a viralizat in mai puțin de 24 de ore de la publicarea sa, fiind redistribuit de utilizatori de peste 2000 de ori. In acest videoclip pot fi vazute mai multe animale, care au fost filmate de o camera de supraveghere in ultimele 60 de zile, potrivit administratorilor acestei pagini de socializare. Astfel, prin fața obiectivului de filmat au aparut urși, lupi, porci mistreți, vulpi, cerbi și caprioare, dar și un animal mai puțin vazut la noi in libertate: un ras. Potrivit organizației WWF Romania, rasul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

