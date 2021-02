Stiri pe aceeasi tema

- Smiley este unul dintre cei mai iubiți artiști din Romania și prezentatorul emisiunii „Romanii au talent”, de 11 sezoane, alaturi de prietenul sau, Pavel Bartoș. Interpretul traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Gina Pistol, iar in curand, cei doi vor deveni parinți de fetița. Smiley a…

- Romania are cea mai mare povara fiscala pe salariul minim, angajatii facand salariul aproape jumi-juma cu statul, de aceea, din 2022, va incepe aplicarea masurii privind zero taxe pe salariul minim in diferite sectoare ale economiei, afirma ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Mediului de Afaceri,…

- Romania are cea mai mare povara fiscala pe salariul minim, angajatii facand salariul aproape jumi-juma cu statul, de aceea, din 2022, va incepe aplicarea masurii privind zero taxe pe salariul minim in diferite sectoare ale economiei, afirma ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Mediului de Afaceri,…

- Cunoscutul rapper american Snoop Dogg a recidivat cu o noua postare legata de Romania. Dupa ce in trecut a publicat un videoclip unde un protestatar roman lovea un jandarm dupa ce acesta din urma il lovise, acum Snoop Dogg apare intr-un scurt clip ascultand manele si fumand, scrie ziare.

- Celebrul actor și jurat ”Romanii au Talent”, Florin Calinescu are parte de vești nu tocmai bune de sarbatori. La alegerile locale de anul acesta, celebrul actor a candidat la Primaria Capitalei din partea Partidului Verde. La cel moment situația sa, ca și președinte al partidului, era una incerta, fiind…

- Florin Calinescu, juratul de la ”Romanii au Talent” a fost activ in toata aceasta perioada de pandemie. Deja filmarile la noul sezon sunt pe terminate, așa ca indragitul actor a luat o decizie neașteptata. Vedeta a decis sa se retraga din Capitala. Florin Calinescu se retrage la țara Celebrul actor…

- Fanii lui Smiley care il adora la emisiunea „Romanii au talent” au avut recent parte de o noua veste bomba. Celebrul show vine cu o schimbare majora in ceea ce-l privește. Ce rol va avea acum viitorul tatic? Schimbare majora pentru Smiley. Ce rol va avea la „Romanii au talent”? Filmarile pentru preselecțiile…

- Pentru al patrulea an consecutiv, Romania se alatura mișcarii globale dedicate generozitații – GivingTuesday. Prezenta in peste 70 de țari, pe toate continentele planetei, mișcarea incurajeaza oamenii și organizațiile sa ajute la transformarea comunitaților din care fac parte. Dupa doua zile din noiembrie…