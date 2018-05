Video. Viorica Dancila, in vizita la Vatican. Ce mesaj i-a transmis Papa Francisc

Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a confirmat ca vine in Romania, la inceputul anul viitor. Cel putin asa a spus premierul Romaniei, Viorica Dancila, in urma vizitei de la Vatican. Intentia Papei de a vizita Romania a mai fost adusa in discutie si in contextul intalnirii episcopilor catolici de la Blaj, anul trecut. Atunci,…

- Imagini in premiera cu... domnul Dancila. Mai exact, premierul Viorica Dancila, aflata in vizita oficiala la Vatican, a fost insoțita de soțul sau, vineri, la intalnirea cu Papa Francisc. Prim-ministrul Viorica Dancila a fost primita, vineri, in audienta privata de catre Papa Francisc, premierul multumind…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a fost primita, vineri, in audienta privata de catre Papa Francisc, premierul multumind Sanctitatii Sale pentru atentia generoasa pe care acesta a acordat-o mereu relatiilor cu Romania si a exprimat speranta ca Sfantul Parinte va efectua o calatorie apostolica in Romania.Premierul…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a fost primita in audienta privata de catre Papa Francisc. Cu aceasta ocazie, premierul a multumind Sanctitatii Sale pentru atentia generoasa pe care acesta a acordat-o mereu relatiilor cu Romania si a exprimat speranta ca Sfantul Parinte va efectua o calatorie apostolica…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a fost primita, vineri, in audienta privata de catre Papa Francisc, premierul multumind Sanctitatii Sale pentru atentia generoasa pe care acesta a acordat-o mereu relatiilor cu Romania si a exprimat speranta ca Sfantul Parinte va efectua o calatorie apostolica in Romania,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a fost primita, vineri, in audienta privata de catre Papa Francisc, premierul multumind Sanctitatii Sale pentru atentia generoasa pe care acesta a acordat-o mereu relatiilor cu Romania si a exprimat speranta ca Sfantul Parinte va efectua o calatorie apostolica in Romania,…

- Papa Francisc va veni in Romania la inceputul lui 2019, a confrmat, pentru Antena 3, premierul Viorica Dancila, aflata vineri in vizita oficiala la Vatican. -continuare-

- Papa Francisc spune ca folosirea telefonului mobil in timpul mesei este un fenomen des intalnit in randul tinerilor. Suveranul de la Vatican a criticat locul important pe care il ocupa tehnologia in timpul meselor tinerilor. „Atunci cand suntem la masa, dar vorbim cu ceilalți pe…