Președintele Klaus Iohannis a spus jurnaliștilor prezenți la conferința de presa de la PNL, daca il banuiesc ”cateodata ca fara copiuțe nu merge”, dupa ce a fost intrebat daca are casca și daca ii sufla cineva raspunsurile. Pe rețelele de socializare au aparut mai multe poze care dadeau impresia ca Iohannis are caști in urechi prin care primește diverse raspunsuri la intrebarile ziariștilor.

Viorica Dancila, la conferința de presa care i-a urmat celei a președintelui, a precizat ca ea nu are nevoie de casca pentru a vorbi liber. Totuși, ea a spus ca a citit, in deschiderea conferinței,…