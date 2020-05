Stiri pe aceeasi tema

- Tensiunea intre sotii Stegaru e, parca, pe zi ce trece, tot mai mare! Faptul ca Viorel vorbeste, pe la spatele sotiei, cu alte domnisoare, o tulbura cumplit pe Veronica. Atat de tare, incat aseara, dupa emisiune, a suna la numarul de telefon la care Viorel a trimis sms-uri siropoase.

- Scene desprinse parca din filmele de acțiune! Veronica și Viorel sunt speriați de moarte! Cei doi soți susțin ca sunt urmariți pas cu pas de mai mulți indivizi, iar acest lucru ii face sa le fie teama sa mai iasa singuri din casa.

- Spiritele s-au aprins mai tare ca niciodata intre Vulpita si Viorel, de la Acces Direct! Veronica a sarit la gatul lui Viorel si i-a spus tot ce a avut pe suflet și s-a lasat cu o cearta de zile mari!

- Seara de duminica i-a gasit pe Veronica si pe Viorel in club. De Martisor, cei doi soti, alaturi de Tzanca Uraganu au facut spectacol, dar au facut si... bani. Desi si-au promis unul altuia ca o sa fie cuminti, lucrurile nu au stat chiar asa...

- A fost o seara cu de toate la ''Acces Direct''. In rolurile principale au fost, evident, tot Vulpita, Viorel si amantul Marian, care, ce credeti, nu stie ce sa mai faca pentru a o cuceri pe Veronica.

- Emisiunea ''Acces Direct'' de ieri a fost una plina de surprize. Gestul facut de Veronica a lasat pe toata lumea masca! Va aduceti aminte momentul in care Veronica l-a luat in brate pe Marian, chiar sub ochii sotului? Ei bine, la finalul emisiunii, Veronica a anuntat ca astazi le va da un raspuns celor…

- „Cum ar zice un vecin: «Pai, ce-am facut, ma, nene, ma... Iar ne-am uitat?» Iar am fost lideri de audienta? E de-a «rasu’-plansu’». E clar ca ne asteapta inca o saptamana cu «Vulpita»! Este incredibil cat de mediatizata si de hulita, dar si de urmarita este aceasta emisiune cu cele doua personaje:…